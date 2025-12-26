Ägypten siegt in langer Unterzahl dank Salah-Elfer

Südafrika verpasst Ausgleich

Südafrika übte nach der Pause in Überzahl immer wieder Druck aus. Kurz vor Schluss wurde minutenlang über einen möglichen Hands-Elfmeter für den WM-Gastgeber von 2010 diskutiert. Ndabihawenimana schaute sich die strittige Szene noch einmal an und entschied sich dann dagegen. Ägypten brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. Die Gruppenkonkurrenten Angola und Simbabwe hatten sich davor im ersten Spiel des Tages mit 1:1 getrennt.