Afrika Cup

Ägypten siegt in langer Unterzahl dank Salah-Elfer

Fußball International
26.12.2025 18:59
Mohamed Salah
Mohamed Salah(Bild: AFP/FRANCK FIFE)

Angeführt von Superstar Mohamed Salah haben Ägyptens Fußballer vorzeitig das Achtelfinale des Afrika Cups in Marokko erreicht.

0 Kommentare

Der 33-jährige Liverpool-Stürmer erzielte am Freitag in Agadir gegen Südafrika per Foulelfmeter in der 45. Minute das entscheidende Tor zum 1:0-Sieg. Die Ägypter agierten die gesamte zweite Hälfte in Unterzahl, stehen aber bereits nach zwei Spielen als Gruppensieger fest.

(Bild: AFP/FRANCK FIFE)

  In einer turbulenten Schlussphase der ersten Hälfte entschied Schiedsrichter Pacifique Ndabihawenimana aus Burundi nach Ansicht der Videobilder auf Elfmeter für Ägypten. Lyle Foster hatte Salah im Strafraum mit der Hand im Gesicht getroffen. Salah ließ sich die Chance vom Punkt nicht entgehen. Kurz darauf sah der ägyptische Rechtsverteidiger Mohamed Hany die Gelb-Rote Karte.

Südafrika verpasst Ausgleich
Südafrika übte nach der Pause in Überzahl immer wieder Druck aus. Kurz vor Schluss wurde minutenlang über einen möglichen Hands-Elfmeter für den WM-Gastgeber von 2010 diskutiert. Ndabihawenimana schaute sich die strittige Szene noch einmal an und entschied sich dann dagegen. Ägypten brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. Die Gruppenkonkurrenten Angola und Simbabwe hatten sich davor im ersten Spiel des Tages mit 1:1 getrennt.

Porträt von krone Sport
krone Sport
