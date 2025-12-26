Dachstuhlbrand fordert Großaufgebot der Feuerwehr

Ein Dachstuhlbrand in einer ehemaligen Firmenhalle im Industriegebiet Süd von Althofen in Kärnten hat am Stefanitag einen Großeinsatz der Feuerwehren ausgelöst. Auch die Cobra ist vor Ort – ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt. In Völkermarkt erlitt ein 39-Jähriger schwere Verbrennungen durch eine Stichflamme.
Nach dem Wohnungsbrand am Christtag musste die Freiwillige Feuerwehr Althofen am Stefanitag erneut zu einem Großeinsatz ausrücken. Um 16.20 Uhr heulten die Sirenen in Althofen und den umliegenden Gemeinden auf. In der ersten Alarmstufe rückten die Feuerwehren Althofen, Guttaring und Kappel am Krappfeld aus.
Bereits während der Anfahrt war eine starke Rauch- und Flammenentwicklung sichtbar. Aufgrund der Lage wurden umgehend weitere Kräfte nachalarmiert, darunter die Feuerwehren Passering und Micheldorf.
Gelagerte Gasflasche wird entschärft
„Bei der ersten Lageerkundung konnte glücklicherweise festgestellt werden, dass sich keine Personen mehr im betroffenen Gebäude befanden. Die private Werk- und Lagerhalle stand zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits größtenteils in Vollbrand“, so die Florianis.
Unverzüglich nahmen mehrere Atemschutztrupps die Brandbekämpfung auf. Parallel dazu wurde ein umfassender Schutz der angrenzenden Gebäude eingerichtet.
Feuerwehrmann wurde leicht verletzt
„Es handelt sich um eine ehemalige Firmenhalle – eine Werkstatt, in der noch immer Gegenstände gelagert sind“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion. „Auch die Cobra ist vor Ort, um eine gelagerte Acetylenflasche gezielt zu öffnen, damit der Druck entweichen kann und keine Explosionsgefahr mehr besteht.“
Ein Feuerwehrmann wurde bei dem Einsatz verletzt. „Er zog sich eine Schnittwunde zu“, informiert die Landespolizeidirektion.
Stichflamme durch Verpuffung
Rund zwei Stunden zuvor kam es in einem Wohnhaus im Bezirk Völkermarkt zu einem tragischen Unfall. Ein 39-jähriger Mann heizte den Kaminofen in der Garage seines Hauses ein, als es aus bisher unbekannter Ursache zu einer Verpuffung kam.
Durch die plötzliche Stichflamme erlitt der Mann Verbrennungen an beiden Händen, den Armen sowie an den Oberschenkeln. Nachdem er seine brennende Kleidung ablegen konnte, leistete seine Ehefrau Erste Hilfe. Der Verletzte wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt gebracht, wo er medizinisch versorgt wird.
