Dachstuhlbrand fordert Großaufgebot der Feuerwehr

Feuerwehrmann wurde leicht verletzt

„Es handelt sich um eine ehemalige Firmenhalle – eine Werkstatt, in der noch immer Gegenstände gelagert sind“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion. „Auch die Cobra ist vor Ort, um eine gelagerte Acetylenflasche gezielt zu öffnen, damit der Druck entweichen kann und keine Explosionsgefahr mehr besteht.“