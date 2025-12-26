Vorteilswelt
Zum 59. Mal

Die „Krone“-Fußballerwahl 2025: Stimmen Sie ab!

Fußball National
Vorjahressieger Guido Burgstaller (Fußballer des Jahres)
Vorjahressieger Guido Burgstaller (Fußballer des Jahres)(Bild: Krone KREATIV/Mario Urbantschitsch, stock.adobe.com)

90 Minuten, 22 Spieler, ein Feld: Kaum ein Sport begeistert die Österreicher so sehr wie Fußball. Bereits zum 59. Mal küren die Leser der Kronen Zeitung in vier Kategorien Ihre Favoriten am Spielfeld. Wer ist Ihr Wunschkandidat bei der Wahl zum „tipp3 Trainer des Jahres“, Fußballer und zur Fußballerin des Jahres? Wer soll „Lotterien Jungstar des Jahres“ werden? Stimmen Sie jetzt gleich ab! Teilnahmeschluss ist der 25. Februar 2026.

Entscheiden Sie jetzt mit, wer in die Fußballstapfen von Vorjahressieger Guido Burgstaller (Fußballer des Jahres), Robert Klauß (tipp3 Trainer des Jahres) und Lisa-Marie Bauer (Fußballerin des Jahres) tritt. Ab sofort können Sie online oder natürlich auch per Stimmzettel in der Zeitung abstimmen.

Die Spielregeln
Und das sind die „Spielregeln“: Pro User und Tag können Sie insgesamt dreimal abstimmen. Wählbar sind alle Fußballer der österreichischen 1. und 2. Bundesliga, unabhängig von ihrer Nationalität, sowie Österreicher in einer 1. oder 2. Liga im Ausland, wenn sie im Kalenderjahr 2025 zumindest einmal in einem Meisterschaftsspiel (Cup zählt nicht) eingesetzt waren.

Hier können Sie abstimmen:
Vorjahressieger Robert Klauß (tipp3 Trainer des Jahres)
Powered by tipp3
Wählen Sie den „tipp3 Trainer des Jahres“ 2025!
15.12.2025
Hier abstimmen
Wählen Sie den Fußballer des Jahres 2025!
18.12.2025
Hier abstimmen
Wählen Sie die Fußballerin des Jahres 2025!
18.12.2025
Jetzt mitmachen
Wählen Sie den LOTTERIEN-Jungstar des Jahres 2025
15.12.2025

Im Rahmen des Festes zur „Krone“-Fußballerwahl sind wieder berühmte Gäste geladen. Das komplette Video der letzten Wahl finden Sie hier.

