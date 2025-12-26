Verdächtiger in Haft
Frauen in Pariser U-Bahn mit Stichwaffe verletzt
Am Freitagnachmittag ist in Paris eine Alarmfahndung ausgerufen worden, nachdem ein unbekannter Täter mehrere Frauen mit einer Stichwaffe angegriffen und unbestimmten Grades verletzt hatte.
Die Angriffe ereigneten sich in drei unterschiedlichen Métro-Stationen im Zentrum der französischen Hauptstadt, wie der Verkehrsbetrieb RATP mitteilte. Der Verdächtige sei auf Aufnahmen von Überwachungskameras identifiziert und dank der Ortung seines Handys nördlich von Paris festgenommen worden. Der Mann sei unter anderem wegen Sachbeschädigungen bereits polizeibekannt. Sein Alter wurde mit Mitte 20 angegeben.
Innenminister rief zu „maximaler Vorsicht“ auf
Die Verletzungen der Opfer sind dem Vernehmen nach nicht lebensbedrohlich. Zwei Frauen wurden am Tatort medizinisch behandelt und anschließend in ein Spital gebracht. Die dritte betroffene Frau begab sich selbstständig ins Krankenhaus.
Innenminister Laurent Nunez hatte die Sicherheitsbehörden in der vergangenen Woche zu „maximaler Vorsicht“ im Vorfeld der Silvesterfeiern aufgerufen. Wegen der „sehr hohen terroristischen Bedrohung“ und einer „Gefahr von Störungen der öffentlichen Ordnung“ sollten im ganzen Land die Sicherheitsmaßnahmen verschärft werden. Notwendig sei eine „sichtbare und abschreckende Präsenz“ von Sicherheitskräften. Besondere Vorsicht mahnte Nunez für die öffentlichen Verkehrsmittel an.
