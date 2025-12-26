Viele Einsätze statt ruhiges Fest mit der Familie

Motorsägen statt Weihnachtslieder, Blaulicht statt Kerzenschein

„Statt weihnachtlicher Lieder erklangen in der Nacht die Motoren von Sägen und Einsatzfahrzeugen, statt Kerzenlicht erhellte Blaulicht die Umgebung. Ein besonderer Dank gilt daher ebenso den Angehörigen, die zu den Feiertagen auf ihre Liebsten verzichten mussten, aber großes Verständnis für unser wichtiges Ehrenamt zeigen“, betont das Bezirksfeuerwehrkommando.