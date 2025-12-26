Skisprungschanze in Hietzing? Das sorgt für Ärger

Die Wiener Stadtadler feiern so einige Erfolge. Doch die Nachwuchsarbeit ist schwierig. Talente müssen nach Mürzzuschlag (Steiermark) für optimale Trainingseinheiten fahren. „Mit einer geeigneten Ganzjahresschanze könnten wir statt 30 dann hunderte Kinder betreuen. Anfragen haben wir genug“, erklärt Roland König vom Wiener Skiverband. Nun hat sich der Hietzing zu einem Standort für die Schanze bekannt.