Standort, Kosten

Skisprungschanze in Hietzing? Das sorgt für Ärger

Wien
26.12.2025 17:00
Nach dem 2. Weltkrieg wurde auf der Himmelhofschanze Turniere ausgetragen. Hier eine Aufnahme ...
Nach dem 2. Weltkrieg wurde auf der Himmelhofschanze Turniere ausgetragen. Hier eine Aufnahme aus dem Jahr 1953. Wie würde eine Schanze wohl heute aussehen?(Bild: APA-Images / brandstaetter images / Votava)

Die Großstadt Wien ist nicht unbedingt das Vorzeige-Bundesland im heimischen Wintersport. Das soll sich ändern. Hietzing will für Nachwuchsspringer eine Skischanze bauen. Gegen den geplanten Standort gibt es jedoch Widerstand. Auch die Kosten sind umstritten.

Die Wiener Stadtadler feiern so einige Erfolge. Doch die Nachwuchsarbeit ist schwierig. Talente müssen nach Mürzzuschlag (Steiermark) für optimale Trainingseinheiten fahren. „Mit einer geeigneten Ganzjahresschanze  könnten wir statt 30 dann hunderte Kinder betreuen. Anfragen haben wir genug“, erklärt Roland König vom Wiener Skiverband. Nun hat sich der Hietzing zu einem Standort für die Schanze bekannt.

