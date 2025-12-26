Skisprungschanze in Hietzing? Das sorgt für Ärger

„Brücke nach Uganda“ baut jetzt eine neue Schule
110 Schüler pro Klasse
Die Großstadt Wien ist nicht unbedingt das Vorzeige-Bundesland im heimischen Wintersport. Das soll sich ändern. Hietzing will für Nachwuchsspringer eine Skischanze bauen. Gegen den geplanten Standort gibt es jedoch Widerstand. Auch die Kosten sind umstritten.
Die Wiener Stadtadler feiern so einige Erfolge. Doch die Nachwuchsarbeit ist schwierig. Talente müssen nach Mürzzuschlag (Steiermark) für optimale Trainingseinheiten fahren. „Mit einer geeigneten Ganzjahresschanze könnten wir statt 30 dann hunderte Kinder betreuen. Anfragen haben wir genug“, erklärt Roland König vom Wiener Skiverband. Nun hat sich der Hietzing zu einem Standort für die Schanze bekannt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.