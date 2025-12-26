Vorteilswelt
Social-Media-Verbot

Deutschem Minister gefällt australisches Modell

Außenpolitik
26.12.2025 16:24
In Australien gilt seit 10. Dezember eine Social-Media-Sperre für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren.
In Australien gilt seit 10. Dezember eine Social-Media-Sperre für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren.(Bild: Jatuporn Tansirimas – stock.adobe.com)

Die australische Social-Media-Sperre für Kinder findet beim deutschen Digitalminister großen Anklang. „Ich halte die Frage nach einer Altersbeschränkung für mehr als berechtigt“, hielt Karsten Wildberger am Freitag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur fest.

Aus Studien, Schilderungen und Beobachtungen wisse man, wie tiefgreifend soziale Medien in die Entwicklung junger Menschen eingriffen. „Da ist jetzt mal die Frage zu stellen: Wie ermöglichen wir ihnen eine gesunde Entwicklung, so wie sie frühere Generationen ohne soziale Medien auch hatten. Was das richtige Alter ist, muss gut diskutiert werden“, fügte er hinzu und verwies auf eine von der deutschen Regierung eingesetzte Expertenkommission für „Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt“.

Deutschlands Digitalminister Karsten Wildberger
Deutschlands Digitalminister Karsten Wildberger(Bild: EPA/OLIVIER HOSLET)

Minister wartet auf Empfehlungen der Expertenkommission
Das aus Wissenschaftlern und Praktikern bestehende Gremium soll bis zum Sommer Empfehlungen zu möglichen Altersgrenzen und einem Handyverbot an Schulen ausarbeiten. Auch hier ist der Digitalminister für einen eher strikten Kurs: „Dass man sich mal ein, zwei Stunden hinsetzt, aufmerksam ist und nicht durch Dinge abgelenkt ist, ist eine Grundvoraussetzung für die Entwicklung. Insofern finde ich, ist das nicht nur zumutbar, sondern wir schulden das den Kindern auch, dass sie diese Möglichkeit haben.“ Auszeit gehöre dazu. Bei solchen Debatten sei es wichtig, auf diejenigen zu hören, die damit täglich zu tun haben und das seien die Lehrer. In Österreich gilt seit Mai ein bundesweites Handyverbot für die ersten acht Schulstufen.

Wirksamkeit der australischen Maßnahme umstritten
Seit 10. Dezember dürfen in Australien Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren keine eigenen Konten mehr auf vielen großen Social-Media-Plattformen besitzen. Die Regierung will junge Menschen so vor Cybermobbing, problematischem Konsum und belastenden Inhalten schützen. Ob die Maßnahme Kinder wirklich schützt, ist allerdings umstritten.

Befürworter des Verbots verweisen auf eine Vielzahl von Studien, die darauf hindeuten, dass Teenager zu viel Zeit online verbringen und damit ihre psychische Gesundheit gefährden. Gegner argumentieren jedoch, dass es nicht genügend unumstößliche Beweise gebe, um die neue australische Gesetzgebung zu rechtfertigen. Sie warnen, dass das Verbot mehr schaden als nutzen könnte.

