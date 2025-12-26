Deutschem Minister gefällt australisches Modell

Minister wartet auf Empfehlungen der Expertenkommission

Das aus Wissenschaftlern und Praktikern bestehende Gremium soll bis zum Sommer Empfehlungen zu möglichen Altersgrenzen und einem Handyverbot an Schulen ausarbeiten. Auch hier ist der Digitalminister für einen eher strikten Kurs: „Dass man sich mal ein, zwei Stunden hinsetzt, aufmerksam ist und nicht durch Dinge abgelenkt ist, ist eine Grundvoraussetzung für die Entwicklung. Insofern finde ich, ist das nicht nur zumutbar, sondern wir schulden das den Kindern auch, dass sie diese Möglichkeit haben.“ Auszeit gehöre dazu. Bei solchen Debatten sei es wichtig, auf diejenigen zu hören, die damit täglich zu tun haben und das seien die Lehrer. In Österreich gilt seit Mai ein bundesweites Handyverbot für die ersten acht Schulstufen.