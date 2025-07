Niederlande wollen Asylrecht verschärfen

Die Zweite Kammer des Parlaments nahm am Donnerstag mehrheitlich die umstrittenen Gesetzesvorschläge an. Damit soll es deutlich schwieriger werden, Asyl in den Niederlanden zu bekommen. Ungefähr zwölf Prozent der Migrantinnen und Migranten, die in jährlich in das Land kommen, sind Asylsuchende. 2024 waren es 32.000 Asylsuchende sowie ungefähr 10.000 nachreisende Angehörige. In den ersten drei Monaten des Jahres 2025 gingen die Zahlen dann drastisch um 50 Prozent zurück. Ähnliche Entwicklungen gibt es derzeit in anderen europäischen Ländern.