50 Grad drohen | Die Betroffenen

50 Grad drohen. „Sehr viele stöhnen wegen der Hitze in Österreich. Ich sage euch heute, warum es so heiß ist: Weil wir Sommer haben!“, meint ein Leserbriefschreiber an die „Krone“. Manche applaudieren da wahrscheinlich. Andere finden die gestern gemessenen 38 Grad in Graz, knapp 37 in Wien, 35 in Linz, Innsbruck und Klagenfurt dagegen weniger „normal“ sommerlich, sondern atemberaubend und unnatürlich. Oder, wie Klimaforscher jetzt beweisen: Die 30-Grad-Marke wird in vielen Regionen Österreichs längst um ein Vielfaches öfter überschritten als noch vor wenigen Jahrzehnten. Gottfried Kirchengast, Klimaforscher am Wegener Center der Uni Graz, weiß, dass es keine klare Temperaturgrenze gibt. Er sagt: „Wenn wir noch Jahrzehnte so weitermachen, könnten uns bis zu 50 Grad drohen.“ Es gebe Klimamodelle, die gegen Ende des Jahrhunderts im Sommer sehr häufige Höchstwerte über 40 Grad in Österreich prognostizieren. Ob es im Sommer 30 oder 40 Grad hat – ein lebensbedrohlicher Unterschied!