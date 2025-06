Wirtin bot Bier für Stimme und landete vor Richter

Die 60-jährige Floridsdorfer Wirtin Susi R. schrieb vor der Wien-Wahl: „Zeig mir ein Foto mit dem Kreuzerl an der richtigen Stelle und du bekommst fünf Gratis-Getränke.“ Dafür landete sie am Mittwoch in Wien vor einem Strafrichter. Die Staatsanwältin ortet „Bestechung bei einer Wahl.“