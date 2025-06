FPÖ gibt Regierung ein glattes „Nicht genügend“

Die nun in Regierungsverantwortung befindliche Dreierkoalition sei schon zuvor an der Abwendung eines Defizitverfahrens gescheitert, erinnerte Schnedlitz daran, dass die erste Runde der ÖVP-SPÖ-NEOS-Verhandlungen rund um Silvester (u.a.) an der Frage der Budgetsanierung gescheitert war. „Deswegen haben die NEOS das Handtuch geworfen.“ Mittlerweile sei aber „alles anders“, die dann noch zustande gekommene Dreierkoalition habe den Anspruch auf Abwendung des Verfahrens verloren und sei „handlungsunfähig unterwegs“.