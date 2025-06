Warum das neue Waffengesetz „symbolpolitisch“ ist

Nach dem tödlichen Messerangriff in Villach musste der politische Islam verboten werden, auf Messerattacken folgt ein Messerverbot und nach dem „School-Shooting“ in Graz werden nun die Waffengesetze verschärft. Dramatische und medial beleuchtende Ereignisse ziehen oft politische Hauruckaktionen nach sich, die eine Besserung in Bezug auf Österreichs Sicherheit versprechen sollen.