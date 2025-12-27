Kriminalität hinter Gittern: 2500 Handys in Zellen

Auch bei verbotener elektronischer Kommunikation sieht es in den heimischen Gefängnissen nicht besser aus, wie eine parlamentarische FPÖ-Anfrage an die zuständige Justizministerin enthüllt. So wurden 2023 exakt 1181 Handys beschlagnahmt, im vergangenen Jahr stiegen die Sicherstellungen bei Razzien in Zellen dann nochmals um mehr als zehn Prozent auf 1306 Smartphones & Co. an.