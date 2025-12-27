Sofía Vergara: Wow-Kurven bei Besuch in Staatsoper

Wer dieser Tage in der Wiener City unterwegs ist, sollte die Augen offen halten. Es könnte nämlich gut sein, dass einem ein echter Hollywoodstar auf der Kärntnerstraße, dem Stephansplatz oder dem Graben über den Weg läuft. Denn niemand Geringeres als Sofía Vergara genießt derzeit die Weihnachtszeit in Österreich!
Auf Instagram veröffentlichte die „Modern Family“-Schönheit bereits zahlreiche Eindrücke ihres Wien-Trips. So teilte sie etwa Fotos von ihrem Besuch in der Karlskirche, aus dem Hotel Sacher und vom Bummel durch die Innenstadt.
Schnitzel zur Stärkung
„Feliz Navidad from Vienna!!“, schrieb Vergara zu einem ihrer Instagram-Postings.
Zur Stärkung nach dem Sightseeing gab‘s für Vergara und ihre Liebsten – wie für die meisten Wien-Besucher – ein Schnitzel mit Kartoffelsalat. Das österreichische Leibgericht ließ sich die Schauspielerin übrigens mit Sohn Manolo (34) schmecken, der bei ihrem „Christmas in Vienna“-Trip mit von der Partie ist.
Vergara zeigt Wow-Kurven in der Oper
Auch ein Besuch in der Wiener Staatsoper gehörte für die Hollywood-Schönheit natürlich zum absoluten Muss während ihres Besuchs in Wien. Gleich mehrere Aufnahmen von dem Glamour-Abend teilte die Schauspielerin mit ihren Fans auf Instagram.
Und die dürften sich über diese Fotos freuen: Denn Vergara setzte ihre Wow-Kurven an diesem besonderen Abend natürlich eindrucksvoll in Szene. Die 53-Jährige trug für ihren Abstecher in die Staatsoper nämlich ein schulterfreies Kleid in einem sanften Braunton, das sich perfekt um ihren Traumkörper legte.
Im Fokus lag dabei aber vor allem ihr Dekolleté, das dank einer funkelnden Kette zusätzlich zum Blickfang wurde. Zu dem tollen Look kombinierte Vergara zudem einen Fake-Fur-Mantel, der den Diven-Style der Latina noch unterstrich.
Wie lang die Serien-Schönheit noch zu Gast in Österreich ist, das verriet sie nicht. Aber so viel scheint fix: Wien hat Sofía Vergara längst in seinen Bann gezogen ...
