Sofía Vergara: Wow-Kurven bei Besuch in Staatsoper

Wer dieser Tage in der Wiener City unterwegs ist, sollte die Augen offen halten. Es könnte nämlich gut sein, dass einem ein echter Hollywoodstar auf der Kärntnerstraße, dem Stephansplatz oder dem Graben über den Weg läuft. Denn niemand Geringeres als Sofía Vergara genießt derzeit die Weihnachtszeit in Österreich!