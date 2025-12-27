Familie untröstlich
Nach Weihnachtsschwimmen: Zwei Briten vermisst
Im eiskalten Wasser zu schwimmen, gehört in Großbritannien für viele Menschen zur weihnachtlichen Tradition. Dieses Jahr sorgte ein Sturm für gefährliche Bedingungen, zwei Männer im Alter von 40 und 60 Jahren werden immer noch vermisst. Jetzt haben sich die Angehörigen des Opfers zu Wort gemeldet.
Das traditionelle Weihnachtsschwimmen im Ärmelkanal hat am Strand des englischen Dorfes Budleigh Salterton zu einer Tragödie geführt. Zwei Männer werden seit dem Morgen des ersten Feiertages vermisst, wie die Polizei mitteilte. Gegen 17 Uhr am Donnerstag hat die Küstenwache ihre Suchtaktion abgebrochen.
Stürmische Bedingungen
Bei stürmischen Bedingungen waren Donnerstag früh mehrere Menschen aus dem Wasser geholt worden. Zwei Männer im Alter von etwa 40 und 60 Jahren konnten nicht gefunden werden. „Es ist schrecklich“, sagte eine Anrainerin der Nachrichtenagentur PA. Es sei ein „sehr kalter und windiger Tag“ gewesen. Mehrere Schwimmveranstaltungen an Weihnachten waren wegen einer Wetterwarnung abgesagt worden, die Teile von Südengland und Wales betraf.
Familie des Opfers trauert
Die Familie von Matthew Upham, einer der vermissten Männer, meldete sich jetzt auf Social Media zu Wort: „Matthew wird von allen sehr geliebt und für immer vermisst werden“, schreiben sie auf Instagram. Weiters dankten sie den Rettungskräften und der Küstenwache, die unermüdlich nach den Opfern gesucht haben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.