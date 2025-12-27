Ab dem 8. Jänner erobert Checker Tobi die Erde

Beim Ausmisten seines Kellers stößt Tobi auf ein altes Videoband – und damit auf seine allererste „Checker-Frage“. Der achtjährige Tobi fragt darin, wer die mächtigsten Spuren im Erdreich hinterlässt. Als Erwachsener hat er die Antwort vergessen. Die Suche danach wird zur Reise rund um den Globus: von den artenreichen Böden Madagaskars über den eisigen Permafrost Spitzbergens bis zu den uralten Maya-Stätten Mexikos. Checker Tobi 3 – Die heimliche Herrscherin der Erde verbindet Wissensvermittlung mit einer sehr persönlichen Geschichte über Kindheit, Neugier und Erwachsenwerden.