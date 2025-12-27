Ab dem 8. Jänner erobert Checker Tobi die Erde

Nach Wasser und Luft widmet sich Checker Tobi nun dem Element Erde. In seinem dritten Kinofilm begibt sich der beliebte KiKA-Star auf eine weltweite Abenteuerreise – und stellt sich dabei seiner bislang größten Herausforderung: sich selbst. Zum Kinostart von „Checker Tobi 3 – Die heimliche Herrscherin der Erde“ verlost die tollen Preise!
Beim Ausmisten seines Kellers stößt Tobi auf ein altes Videoband – und damit auf seine allererste „Checker-Frage“. Der achtjährige Tobi fragt darin, wer die mächtigsten Spuren im Erdreich hinterlässt. Als Erwachsener hat er die Antwort vergessen. Die Suche danach wird zur Reise rund um den Globus: von den artenreichen Böden Madagaskars über den eisigen Permafrost Spitzbergens bis zu den uralten Maya-Stätten Mexikos. Checker Tobi 3 – Die heimliche Herrscherin der Erde verbindet Wissensvermittlung mit einer sehr persönlichen Geschichte über Kindheit, Neugier und Erwachsenwerden.
Nach zwei äußerst erfolgreichen Kinoabenteuern mit insgesamt über zwei Millionen Zuschauer will auch Teil drei Bildung mit Emotion verknüpfen. Checker Tobi 3 ist großes Family Entertainment mit Botschaft – neugierig, warmherzig und hochaktuell. Kinostart ist der 8. Jänner.
Mitmachen und tolle Preise gewinnen
Die „Krone“ verlost zum Kinostart am 8. Jänner ein Kinderfahrrad von Woom inkl. Helm, damit auch der Nachwuchs die Welt erkunden kann. Zusätzlich verlosen wir auch noch ein Fanpaket bestehend aus zwei Kinotickets, dem Checker Brettspiel, einem Buch zum FIlm sowie die DVDs zu Checker Tobi 1 und 2.
Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 12. Jänner, 09:00 Uhr
