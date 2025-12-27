Riesentorlauf am Semmering ab 10 Uhr LIVE

Die Sturm-Legenden haben das Finale im Visier
Lions-Benefiz-Turnier
Heute steigt am Semmering der Riesentorlauf der Damen: Mit sportkrone.at sind Sie ab 10 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.
Hier gibt es den Liveticker:
Fast elf Monate nach ihrem Kreuzbandriss gibt Ricarda Haaser am Wochenende ihr Comeback im alpinen Ski-Weltcup. Die 32-jährige Tirolerin wird beim Riesentorlauf am Start stehen. Am Sonntag folgt bei der 16. Austragung des Weltcup-Klassikers auf dem Zauberberg in Niederösterreich ein Slalom.
Haaser hatte sich beim WM-Super-G im Februar in Saalbach-Hinterglemm einen Kreuzband- und Innenmeniskusriss im rechten Knie zugezogen. Auf das anvisierte Comeback bei den Speed-Events in St. Moritz und Val d‘Isère verzichtete die Allrounderin, nun folgt beim Heimrennen die Rückkehr.
