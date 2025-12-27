Mühlviertler bauen Hülle für Teleskop in der Wüste

Die Mühlviertler Kombination aus Teleskop und Kuppel soll Pichlbauer zufolge künftig vor allem in der Quantenkommunikation zum Einsatz kommen: Satelliten können aus dem Weltraum mittels Laserstrahl Daten an das Teleskop schicken – das sei im Gegensatz zum klassischen Funken schneller und abhörsicher. „Wenn die Funktechnologie dadurch abgelöst wird, reden wir von mehreren tausend Anlagen. Insofern besteht eine Riesenmarktchance“, so Pichlbauer. Nachsatz: „Sofern man sie denn ergreift in Europa“, der letzte Schritt in der Forschung fehle noch.