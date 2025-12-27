Was wollte Deutscher bei Nacht mit Koffer am Berg?

Kam im unwegsamen Gelände nicht mehr weiter

Wie sich herausstellte, war der Deutsche am Heiligen Abend mit dem Zug nach Landeck gereist. Zu Fuß ging er in Richtung Gramlach und folgte dann einem Forstweg in Richtung Thial-Tobel – all das wohlgemerkt mit seinem Rollkoffer im Schlepptau. „Dort verließ er den markierten Steig in unwegsames Gelände und kam schließlich nicht mehr weiter“, berichtet die Polizei.