Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

„Gscherter  im Pelz“

Kolumnen
27.12.2025 11:00
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
0 Kommentare

Eh schon wissen: Qualtingers Herr Trávníček hat mit seinem „Gscherten im Pelz“ die Lappen gemeint und nicht die grönländischen Eskimos. Pardon: Inuit. Dennoch fiel dem Kolumnisten spontan ebendieser „Gscherte im Pelz“ ein, als er dieser Tage vom neuerlichen Anspruch Donald Trumps auf Grönland hörte.

EINERSEITS assoziierte er nämlich den rüden und wenig diplomatischen US-Präsidenten mit dem „Gscherten“. Die brutale Offenheit, mit der Trump nämlich die größte Insel der nördlichen Halbkugel, die bekanntlich staatsrechtlich nach wie vor zu Dänemark gehört, für die USA beansprucht, ist ja wirklich wenig vornehm. Und den Pelz assoziiert man natürlich mit den Regionen nördlich des Polarkreises.

ANDERERSEITS könnten die USA Grönland tatsächlich schlicht und einfach käuflich erwerben. So wie seinerzeit Louisiana von den Franzosen und Alaska von den Russen.

Und was die etwa 50.000 eingeborenen Grönländer, vorwiegend Inuit, betrifft, so haben diese ja von Dänemark eine überaus umfassende Autonomie gewährt bekommen. Und möglicherweise könnte eine entsprechende Aufteilung eines wohl gewaltigen Kaufpreises auf ebendiese 50.000 Grönländer einen Meinungsumschwung bewirken. Noch sind diese nämlich gegen das Ansinnen, zum jüngsten Bundesstaat der USA zu werden. Aber wer weiß, bei einem entsprechenden Kaufpreis könnte sich dies möglicherweise durchaus im Sinne Donald Trumps ändern.

Porträt von Andreas Mölzer
Andreas Mölzer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir auch zusperren“
268.911 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Formel 1
Max Verstappen wechselt im neuen Jahr zu Mercedes
157.214 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
Während Weihnachtsessen brannte Bauernhof nieder
134.471 mal gelesen
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Stall im Vollbrand.
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
„Gscherter  im Pelz“
„Krone“-Kommentar
Wirtschaftskammer-Reform: Mehr als ein neues Logo?
„Krone“-Kommentar
Warum meiden Schulen das Kind in der Krippe?
„Krone“-Gastkommentar
Unangenehme Wahrheit
„Krone“-Kommentar
Weihnachtsfrieden  – nur ein Wunsch?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf