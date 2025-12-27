„Gscherter  im Pelz“

Eh schon wissen: Qualtingers Herr Trávníček hat mit seinem „Gscherten im Pelz“ die Lappen gemeint und nicht die grönländischen Eskimos. Pardon: Inuit. Dennoch fiel dem Kolumnisten spontan ebendieser „Gscherte im Pelz“ ein, als er dieser Tage vom neuerlichen Anspruch Donald Trumps auf Grönland hörte.
EINERSEITS assoziierte er nämlich den rüden und wenig diplomatischen US-Präsidenten mit dem „Gscherten“. Die brutale Offenheit, mit der Trump nämlich die größte Insel der nördlichen Halbkugel, die bekanntlich staatsrechtlich nach wie vor zu Dänemark gehört, für die USA beansprucht, ist ja wirklich wenig vornehm. Und den Pelz assoziiert man natürlich mit den Regionen nördlich des Polarkreises.
ANDERERSEITS könnten die USA Grönland tatsächlich schlicht und einfach käuflich erwerben. So wie seinerzeit Louisiana von den Franzosen und Alaska von den Russen.
Und was die etwa 50.000 eingeborenen Grönländer, vorwiegend Inuit, betrifft, so haben diese ja von Dänemark eine überaus umfassende Autonomie gewährt bekommen. Und möglicherweise könnte eine entsprechende Aufteilung eines wohl gewaltigen Kaufpreises auf ebendiese 50.000 Grönländer einen Meinungsumschwung bewirken. Noch sind diese nämlich gegen das Ansinnen, zum jüngsten Bundesstaat der USA zu werden. Aber wer weiß, bei einem entsprechenden Kaufpreis könnte sich dies möglicherweise durchaus im Sinne Donald Trumps ändern.
