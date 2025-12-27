„Gscherter  im Pelz“

Und was die etwa 50.000 eingeborenen Grönländer, vorwiegend Inuit, betrifft, so haben diese ja von Dänemark eine überaus umfassende Autonomie gewährt bekommen. Und möglicherweise könnte eine entsprechende Aufteilung eines wohl gewaltigen Kaufpreises auf ebendiese 50.000 Grönländer einen Meinungsumschwung bewirken. Noch sind diese nämlich gegen das Ansinnen, zum jüngsten Bundesstaat der USA zu werden. Aber wer weiß, bei einem entsprechenden Kaufpreis könnte sich dies möglicherweise durchaus im Sinne Donald Trumps ändern.