Wirtschaftskammer-Reform: Mehr als ein neues Logo?

„Schlanker werden“, lautet ein gängiger Neujahrsvorsatz. Den sollte sich auch die Wirtschaftskammer verordnen. Wie noch nie stand heuer Österreichs aufgeblähter Kammerapparat im Fokus. Am Ende musste Präsident Harald Mahrer gehen, jetzt sind die Erwartungen an die neue Führung hoch. Die Aufbruchsstimmung darf nicht verpuffen – und aus der Reform kein „Reförmchen“ werden. Eine echte Diätkur ist überfällig, ein neues Logo reicht nicht.