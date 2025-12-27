Wirtschaftskammer-Reform: Mehr als ein neues Logo?

„Schlanker werden“, lautet ein gängiger Neujahrsvorsatz. Den sollte sich auch die Wirtschaftskammer verordnen. Wie noch nie stand heuer Österreichs aufgeblähter Kammerapparat im Fokus. Am Ende musste Präsident Harald Mahrer gehen, jetzt sind die Erwartungen an die neue Führung hoch. Die Aufbruchsstimmung darf nicht verpuffen – und aus der Reform kein „Reförmchen“ werden. Eine echte Diätkur ist überfällig, ein neues Logo reicht nicht.
Bleiben wir beim Thema „schlanker werden“: Höchste Zeit, dass die Kammer ihre föderale Struktur abspeckt. Weniger ist mehr. Wer braucht neun Länder- und 100 Bezirksorganisationen? Eine Zusammenlegung spart Dutzende gut bezahlte Präsidiumsposten und teure Parallelstrukturen ein.
Hat die Kammer abgespeckt, kommt sie auch mit weniger Zwangsbeiträgen aus. Die Kammerumlage 2 muss fallen. Sie wurde vor 40 Jahren als temporäre Maßnahme eingeführt, um notleidenden Unternehmen zu helfen. Leider wurde sie dann zum Dauerinstrument, 440 Millionen Euro kassieren die WKÖ und die neun Landesorganisationen damit jährlich. Schluss damit! Der Ausfall ließe sich ab sofort aus den üppigen Rücklagen finanzieren.
Schließlich ist auch eine Wahlbeteiligung von 20 Prozent ein Armutszeugnis. Eine Kammer von Unternehmern für Unternehmer. Nicht ein Parteianhängsel samt riesiger Funktionärskaste.
Die Zwangsmitgliedschaft scheint in Österreich wie so vieles eine „heilige Kuh“ zu sein. Wenn sie das schon ist, sollte die Kammer zumindest bemüht sein, eine Organisation zu sein, in der die Selbstständigen gerne Mitglied sind. Ein Vorsatz für 2026?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.