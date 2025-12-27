Dieb am Christkindlmarkt: Bäume und Schmuck weg!

„Solche Vorfälle nehmen ein Stück Weihnachtsfreude“

Weil auch vor drei Jahren die Jesuskind-Figur von allein wieder aufgetaucht ist, hofft man auch heuer auf eine Rückgabe der gestohlenen Gegenstände: „Der entwendete Christbaumschmuck kann selbstverständlich jederzeit wieder an den Eigentümer zurückgebracht werden.“ Die Kommune appelliert eindringlich: „Bitte respektiert das, was mit viel Herzblut, Zeit und Aufwand für unsere Stadt gestaltet wird.“ Solche Vorfälle würden nicht nur der Gemeinde schaden, sondern „uns allen – und nehmen ein Stück Weihnachtsfreude.“