Dieb am Christkindlmarkt: Bäume und Schmuck weg!

Dreiste Diebe machten nicht einmal vor Weihnachten Halt: Vom Christkindlmarkt in Feldkirchen in Kärnten sind Bäume und Christbaumschmuck verschwunden. Der Markt geriet nicht zum ersten Mal ins Visier.
Schon 2022 ärgerte man sich in der Stadtgemeinde Feldkirchen über einen dreisten Dieb, der damals aus einer Krippe eine Jesuskind-Figur gestohlen hatte. Auch heuer tobten sich Unbekannte am Christkindlmarkt der Tiebelstadt aus.
„Leider mussten wir wieder gerade in den letzten Tagen rund um Weihnachten feststellen, dass am Christkindlmarkt Bäume sowie Christbaum-Schmuck mutwillig entwendet wurden“, heißt es seitens der Gemeinde, wo man sich verständnislos zeigt: „Gerade in einer Zeit, in der Friede, Zusammenhalt und Respekt im Vordergrund stehen sollte“, schütteln Gemeindemitarbeiter den Kopf.
„Solche Vorfälle nehmen ein Stück Weihnachtsfreude“
Weil auch vor drei Jahren die Jesuskind-Figur von allein wieder aufgetaucht ist, hofft man auch heuer auf eine Rückgabe der gestohlenen Gegenstände: „Der entwendete Christbaumschmuck kann selbstverständlich jederzeit wieder an den Eigentümer zurückgebracht werden.“ Die Kommune appelliert eindringlich: „Bitte respektiert das, was mit viel Herzblut, Zeit und Aufwand für unsere Stadt gestaltet wird.“ Solche Vorfälle würden nicht nur der Gemeinde schaden, sondern „uns allen – und nehmen ein Stück Weihnachtsfreude.“
