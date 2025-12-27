Vorteilswelt
„Schadet uns allen!“

Dieb am Christkindlmarkt: Bäume und Schmuck weg!

Kärnten
27.12.2025 09:45
Liebevoll wurde der Christkindlmarkt geschmückt – doch das hielt unbekannte Langfinger nicht ab.
Liebevoll wurde der Christkindlmarkt geschmückt – doch das hielt unbekannte Langfinger nicht ab.(Bild: Stadtgemeinde Feldkirchen)

Dreiste Diebe machten nicht einmal vor Weihnachten Halt: Vom Christkindlmarkt in Feldkirchen in Kärnten sind Bäume und Christbaumschmuck verschwunden. Der Markt geriet nicht zum ersten Mal ins Visier.

0 Kommentare

Schon 2022 ärgerte man sich in der Stadtgemeinde Feldkirchen über einen dreisten Dieb, der damals aus einer Krippe eine Jesuskind-Figur gestohlen hatte. Auch heuer tobten sich Unbekannte am Christkindlmarkt der Tiebelstadt aus.

Vom Christkindlmarkt in Feldkirchen sind Bäume und Christbaumschmuck verschwunden.
Vom Christkindlmarkt in Feldkirchen sind Bäume und Christbaumschmuck verschwunden.(Bild: Stadtgemeinde Feldkirchen)
(Bild: Stadtgemeinde Feldkirchen)
(Bild: Stadtgemeinde Feldkirchen)

„Leider mussten wir wieder gerade in den letzten Tagen rund um Weihnachten feststellen, dass am Christkindlmarkt Bäume sowie Christbaum-Schmuck mutwillig entwendet wurden“, heißt es seitens der Gemeinde, wo man sich verständnislos zeigt: „Gerade in einer Zeit, in der Friede, Zusammenhalt und Respekt im Vordergrund stehen sollte“, schütteln Gemeindemitarbeiter den Kopf.

„Solche Vorfälle nehmen ein Stück Weihnachtsfreude“
Weil auch vor drei Jahren die Jesuskind-Figur von allein wieder aufgetaucht ist, hofft man auch heuer auf eine Rückgabe der gestohlenen Gegenstände: „Der entwendete Christbaumschmuck kann selbstverständlich jederzeit wieder an den Eigentümer zurückgebracht werden.“ Die Kommune appelliert eindringlich: „Bitte respektiert das, was mit viel Herzblut, Zeit und Aufwand für unsere Stadt gestaltet wird.“ Solche Vorfälle würden nicht nur der Gemeinde schaden, sondern „uns allen – und nehmen ein Stück Weihnachtsfreude.“

Kärnten

