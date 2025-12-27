Kracher treiben Gämse, Rehe und Füchse in den Tod

Niederösterreichs Berge und Täler liegen still im Winterschlaf – vom Ötscherland über die Ybbstaler Alpen bis hinauf in die Gutensteiner Alpen. Doch wenn rund um Silvester die ersten Böller krachen, wird diese Stille besonders in sensiblen Bergregionen, wo sich der Schall zwischen Hängen und Felswänden vervielfacht und wie ein Echo durch die Täler jagt, zur Todesfalle. Für Gämse, Rehe, Füchse und selbst für Hof- und Haustiere ist das nämlich der blanke Horror.