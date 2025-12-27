Dolomiten: Beliebtes Skigebiet limitiert Skipässe

Mehr Platz auf der Piste

„Wir wollten mehr Platz auf den Pisten garantieren“, sagte Ravanelli. Gäste zahlten für Unterkunft und Skipass. „Die Leute geben so viel Geld aus. Wir wollen, dass es dafür einen perfekten Service gibt.“ Es gebe viele Anrufe von Gästen wegen der Neuregelung – die meisten seien sehr zufrieden. Sofern sich die Maßnahme bewähre, wolle man sie zu Fasching wiederholen. Dann wird erneut ein Ansturm von Skifahrern erwartet.