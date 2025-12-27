Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

25 Kilo leichter

Ein Weihnachtswunder für den Schafbock „Rudolph“

Burgenland
27.12.2025 11:00
So sah „Rudolph“ aus, als Elisabeth und Andi Nussbaumer ihn kennenlernten. Eine 20 Zentimeter ...
So sah „Rudolph“ aus, als Elisabeth und Andi Nussbaumer ihn kennenlernten. Eine 20 Zentimeter dicke Wollschicht hinderte ihn schon fast komplett daran sich zu bewegen.(Bild: Lebenshof Sonnenweide)

Eigentlich freute sich Elisabeth und Andi Nussbaumer auf ruhige Tage. Doch dann kam ein Notruf einer Tierärztin und die Frage, ob sie noch einen Schafbuben aufnehmen könnten. 

0 Kommentare

Auf ihrem Lebenshof in Weppersdorf im Burgenland leben viele, viele Tiere – und seit 23. Dezember ist es gleich noch ein Schafbock mehr. „Die Amtstierärztin aus dem Bezirk Oberwart hat uns am 22. angerufen, weil der Bock alleine in einem Stall stand und seine Besitzerin schwer krank ist. Sie sagte uns, die Situation sei nicht mehr tragbar, und fragte, ob wir helfen können.“

„Die verfilzte Schicht lähmte ihn regelrecht“
Wer die beiden kennt, weiß: Ist ein Tier in Nöten, gibt es kein „Nein“. Also wurde am nächsten Tag der Pferdehänger klargemacht und der Weg in den „Süden“ angetreten. Vor Ort war dann klar, warum es so dringend gewesen war. Der Bock war riesig, seit Jahren offenbar nicht geschoren, dafür klatschnass, mit einem halben Wald aus Ästen, Blättern und Erde in der Wolle. „Die verfilzte Schicht lähmte ihn regelrecht“, erzählen Elisabeth und Andi.

Zu dritt manövrierten sie das Tier in den Gott sei Dank großen Hänger. Dann ging’s zum Gesundheitscheck zur Tierärztin. „Man glaubt es kaum, bis auf eine Fehlstellung des Fußes, weil die Klauen zu lange nicht geschnitten wurden, ist er erstaunlich fit“, so das erleichterte Fazit.

Der Schafbock ist riesig. Die Tierärztin untersuchte ihn, außer einer leichten Fehlstellung ...
Der Schafbock ist riesig. Die Tierärztin untersuchte ihn, außer einer leichten Fehlstellung eines Fußes, weil die Klauen zu lange nicht geschnitten worden waren, ist er aber fit.(Bild: Lebenshof Sonnenweide)
Der Schafscherer befreite Rudolph von rund 25 Kilo Wolle und ließ ihm auch eine Klauenpflege ...
Der Schafscherer befreite Rudolph von rund 25 Kilo Wolle und ließ ihm auch eine Klauenpflege angedeihen.(Bild: Lebenshof Sonnenweide)
Andi Nussbaumer mit dem Wollberg. „Ich hätt mich nicht gewundert, wenn beim Scheren ein zweites ...
Andi Nussbaumer mit dem Wollberg. „Ich hätt mich nicht gewundert, wenn beim Scheren ein zweites Schaf in der Wolle aufgetaucht wäre“, lacht er.(Bild: Lebenshof Sonnenweide)

Spontan organisierte die Tierärztin einen Schafscherer, der sogar am 23. Dezember für das Tier ausrückte. Rund 25 Kilo Wolle holte er von dem Bock herunter und kümmerte sich auch gleich um die stark vernachlässigten Klauen. Und auch er stellte – genau wie die Tierärztin – seine Arbeit unentgeltlich zur Verfügung.

Mittlerweile ist Rudolph – um 25 Kilo leichter, mit hübschen Füßchen und vielen neuen Freunden – am Lebenshof angekommen.

Ein wunderschöner Schafbub hat sich hinter dieser vielen Wolle versteckt. Jetzt darf er sein ...
Ein wunderschöner Schafbub hat sich hinter dieser vielen Wolle versteckt. Jetzt darf er sein Leben mit vielen Freunden auf der Weide führen.(Bild: Lebenshof Sonnenweide)

Hier darf er jetzt durchatmen, Teil einer Gemeinschaft sein und ein glückliches Schaf-Leben führen.

Danke an alle, die das möglich gemacht haben! 

Porträt von Charlotte Barbara Titz
Charlotte Barbara Titz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
-1° / 4°
Symbol wolkenlos
Güssing
-3° / 3°
Symbol heiter
Mattersburg
-4° / 3°
Symbol wolkenlos
Neusiedl am See
-1° / 3°
Symbol heiter
Oberpullendorf
-1° / 4°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir auch zusperren“
268.911 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Formel 1
Max Verstappen wechselt im neuen Jahr zu Mercedes
157.214 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
Während Weihnachtsessen brannte Bauernhof nieder
134.471 mal gelesen
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Stall im Vollbrand.
Mehr Burgenland
Trotz neuem Topjob
Norbert Hofer behält sein Mandtag im Landtag
Gute Bilanz
60 Menschen kamen per Mausklick zurück zum Glauben
Ab zur WM!
„Gregerl“ überrascht Fan mit Goldtor-Trikot
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
Wintereinbruch
Viele Einsätze statt ruhiges Fest mit der Familie
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf