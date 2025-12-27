Ein Weihnachtswunder für den Schafbock „Rudolph“

„Die verfilzte Schicht lähmte ihn regelrecht“

Wer die beiden kennt, weiß: Ist ein Tier in Nöten, gibt es kein „Nein“. Also wurde am nächsten Tag der Pferdehänger klargemacht und der Weg in den „Süden“ angetreten. Vor Ort war dann klar, warum es so dringend gewesen war. Der Bock war riesig, seit Jahren offenbar nicht geschoren, dafür klatschnass, mit einem halben Wald aus Ästen, Blättern und Erde in der Wolle. „Die verfilzte Schicht lähmte ihn regelrecht“, erzählen Elisabeth und Andi.