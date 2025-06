Nach härtestem Rad-Rennen der Welt ist er traurig

Folgt weiterer Start?

Umso beeindruckender ist aber sein Wille und auch seine Leistung. „Es hat viele Momente gegeben, in denen ich aussteigen wollte. Mir ist es echt nicht gut gegangen. Jetzt bin ich aber sehr froh, dass ich es durchgezogen habe“, so „Luki“. Ob er es noch einmal versuchen wird? „Ja, aber wann das sein wird, kann ich nicht sagen“, so Kaufmann, der sich nun auf seine Familie in der Heimat und reichlich Erholung freut.