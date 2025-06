Niederösterreicher gewinnt Race Across America

Der Niederösterreicher Philipp Kaider hat das Extrem-Radrennen Race Across America gewonnen. Der Niederösterreicher benötigte für die 4.932 Kilometer quer über den Kontinent von Oceanside in Kalifornien nach Atlantic City in New Jersey 8 Tage, 22 Stunden und 32 Minuten. Der Oberösterreicher Lukas Kaufmann, im Vorjahr Zweiter, war gut 300 km vor dem Ziel auf bestem Weg zum neuerlichen zweiten Platz.