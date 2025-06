In den USA ist auch das Gehirn am absoluten Limit

Die ganz große Hitze mit über 40 Grad in der Wüste hat er bereits hinter sich, ordentliche Spuren haben die ersten Tage beim Race Across America dennoch hinterlassen. Denn wie Teamarzt Jürgen Minar am Freitag durch funkte, sind die Blutwerte von Lukas Kaufmann nicht optimal. Sollte er nicht genug trinken, könnte es kritisch werden.