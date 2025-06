Bloß kein Drama wegen schlechter Schulzeugnisse

Der Erfolgsdruck in unserer Gesellschaft nimmt stetig zu. Das merken bereits die Kleinsten. In der Schule wird immer mehr von ihnen verlangt und das Ziel dabei scheint klar: Sie sollen möglichst früh fit für das (Berufs-)Leben werden und entsprechende Leistungen erbringen. Doch der Preis ist hoch. Kinder und Jugendliche, die spüren, dass Anerkennung und Liebe in der Familie von guten Noten abhängig gemacht werden, leiden unter hohem Erwartungsdruck und psychischer Belastung, weil sie versuchen, den Ansprüchen von Mama, Papa, Oma, Opa etc. gerecht zu werden. Gelingt das nicht und stehen im Zeugnis unbefriedigende Noten, die alle enttäuschen, können sich in Familien regelrechte Dramen abspielen.