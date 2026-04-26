Klosterneuburg gewinnt auch das zweite Finalspiel

BK Duchess Klosterneuburg steht in der Basketball-Liga BDSL vor der erfolgreichen Titelverteidigung.
Die Niederösterreicherinnen gewannen am Sonntag Spiel zwei der „best of five“-Finalserie bei UBI Graz mit 78:58 (42:35) und können am Donnerstag (20.30 Uhr) in Klosterneuburg den Meistertitel fixieren.
Klosterneuburg noch ungeschlagen
Grunddurchgangssieger und Cupsieger Klosterneuburg hat in dieser Saison noch keine Partie verloren und kann am Donnerstag eine Saison ohne Niederlage abschließen.
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