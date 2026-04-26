Süßes Gefrorenes, das alle Krisen überstand

Salon in vierter Generation

Später kam ein Salon im nahe gelegenen Klosterneuburg dazu. Die junge Generation lebt mittlerweile in Niederösterreich, blickt aber stolz auf den Werdegang in Wien zurück. „Auch heute machen wir das Eis immer frisch, vor 100 Jahren musste es nur wirklich am selben Tag gegessen werden“, erzählt Franz Leonardelli beim „Krone“-Besuch. Elektrische Kühlschränke gab es noch nicht. Kurz in Form gehalten wurde es im „Eiskasten“, dem österreichischen Kühlschrank-Vorgänger.