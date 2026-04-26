Weltmeister Ogier feiert den ersten Saisonsieg

Der neunfache Rallye-Weltmeister Sebastien Ogier hat beim fünften Saisonrennen auf Gran Canaria seinen ersten Sieg eingefahren.
Der Franzose setzte sich mit einem Vorsprung von 19,9 Sekunden vor Elfyn Evans durch, Dritter wurde Sami Pajari. Für den japanischen Hersteller Toyota markierte dieser Erfolg zugleich den 300. Sieg in der World Rally Championship.
In Gesamtwertung nur Platz sechs
In der Gesamtwertung liegt Ogier, der erneut nur eine Teilzeitsaison bestreitet und bereits die Rallyes in Schweden und Kroatien ausgelassen hat, mit 58 Punkten auf Rang sechs. Evans übernahm mit 101 Punkten die Führung.
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