SPÖ mit Angebot an alle „frustrierten ÖVP-Wähler“

Von der Regierung auf den dritten Platz

Die ÖVP hatte es zuletzt nicht leicht. Während sie in der Vergangenheit lange Teil der Proporzregierung mit der SPÖ war, muss sie seit 2015 in der Oppositionsrolle ausharren. Bei der Landtagswahl im Vorjahr holte sie nur mehr 22 Prozent, fiel sogar auf den dritten Platz hinter der FPÖ zurück – ein historisches Tief. Ein Wechsel an der Spitze war die Folge. Vor genau einem Jahr wurde Christoph Zarits zum (damals designierten) Parteichef bestimmt, Bernd Strobl zum Klubobmann.