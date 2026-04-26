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Auf „Bettensuche“

Podersdorf auf Investoren- und Hotelierjagd

Burgenland
26.04.2026 16:26
Eines der Grundstücke liegt direkt am See. Das zweite bei der Einfahrt am Nordstrand.
Eines der Grundstücke liegt direkt am See. Das zweite bei der Einfahrt am Nordstrand.(Bild: Podersdorf Tourismus)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Die Tourismushochburg möchte dem Bettenrückgang entgegen wirken und stellt Grundstücke für etwaige Hotels zur Verfügung. 

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Der Tourismus in Podersdorf am See boomt. Egal ob am Campingplatz oder bei den Privatvermietern – man ist mit den Nächtigungszahlen mehr als zufrieden. In den vergangenen Jahren haben aber viele private Bettenvermieter die Segel gestrichen, etlichen sind in Pension gegangen ohne Nachwuchs für ihr Geschäft zu haben.

Dem möchte man jetzt entgegen wirken. Ähnlich dem Lakeside 77 – einem kleinen, aber feinen Hotel, das günstige Zimmer anbietet, möchten die Gemeindeverantwortlichen noch mehr solcher Hotels in die Gemeinde bekommen. Dafür stellt man zwei Grundstücke zur Verfügung, die langfristig verpachtet werden sollen. Eines davon liegt direkt am See, das zweite bei der Nordstrandeinfahrt. „Wir warten nicht, dass etwas passiert, wir nehmen die Sache selbst in die Hand“, erklärt Podersdorf-Tourismus Geschäftsführer Rene Lentsch. Dafür hat man ein Investorenprojekt auf die Beine gestellt und möchte so auf potenzielle Investoren und Betreiber zugehen. „Bei Interesse einfach bei uns melden“, so Lentsch. 

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