Podersdorf auf Investoren- und Hotelierjagd

Die Tourismushochburg möchte dem Bettenrückgang entgegen wirken und stellt Grundstücke für etwaige Hotels zur Verfügung.
Der Tourismus in Podersdorf am See boomt. Egal ob am Campingplatz oder bei den Privatvermietern – man ist mit den Nächtigungszahlen mehr als zufrieden. In den vergangenen Jahren haben aber viele private Bettenvermieter die Segel gestrichen, etlichen sind in Pension gegangen ohne Nachwuchs für ihr Geschäft zu haben.
Dem möchte man jetzt entgegen wirken. Ähnlich dem Lakeside 77 – einem kleinen, aber feinen Hotel, das günstige Zimmer anbietet, möchten die Gemeindeverantwortlichen noch mehr solcher Hotels in die Gemeinde bekommen. Dafür stellt man zwei Grundstücke zur Verfügung, die langfristig verpachtet werden sollen. Eines davon liegt direkt am See, das zweite bei der Nordstrandeinfahrt. „Wir warten nicht, dass etwas passiert, wir nehmen die Sache selbst in die Hand“, erklärt Podersdorf-Tourismus Geschäftsführer Rene Lentsch. Dafür hat man ein Investorenprojekt auf die Beine gestellt und möchte so auf potenzielle Investoren und Betreiber zugehen. „Bei Interesse einfach bei uns melden“, so Lentsch.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.