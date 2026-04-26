Podersdorf auf Investoren- und Hotelierjagd

Dem möchte man jetzt entgegen wirken. Ähnlich dem Lakeside 77 – einem kleinen, aber feinen Hotel, das günstige Zimmer anbietet, möchten die Gemeindeverantwortlichen noch mehr solcher Hotels in die Gemeinde bekommen. Dafür stellt man zwei Grundstücke zur Verfügung, die langfristig verpachtet werden sollen. Eines davon liegt direkt am See, das zweite bei der Nordstrandeinfahrt. „Wir warten nicht, dass etwas passiert, wir nehmen die Sache selbst in die Hand“, erklärt Podersdorf-Tourismus Geschäftsführer Rene Lentsch. Dafür hat man ein Investorenprojekt auf die Beine gestellt und möchte so auf potenzielle Investoren und Betreiber zugehen. „Bei Interesse einfach bei uns melden“, so Lentsch.