Hormuz-Blockade hätte Folgen für unseren Ölmarkt

Am schnellsten wäre die Blockade wohl bei den Spritpreisen zu spüren. „In der Regel dauert es nur wenige Tage, bis sich ein Erdöl-Preisanstieg an den Tankstellen niederschlägt“, sagte Baumgartner. Für fast alle Waren würden höhere Transportkosten anfallen. In weiterer Folge würden sich diese Verwerfungen auch bei den Heizkosten, in der Industrie und später bei Lohnverhandlungen niederschlagen.