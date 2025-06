Eskalation im Iran könnte Ölpreis verdoppeln

Und was bedeutet das für die Spritpreise? Benigni: „Die Auswirkungen wird man wohl schon am Montag an den Zapfsäulen bemerken.“ Anstiege des Rohölpreises schlagen meist relativ rasch auf die Tankpreise durch. Etwas abgedämpft wird das – zum Glück europäischer Autofahrer – vom schwachen Dollarkurs. Denn der in der US-Währung gehandelte Rohstoffe ist damit in Euro günstiger.