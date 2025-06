Das Unfassbare | Mehr Opfer verhindert

Mehr Opfer verhindert. Ja, was kann positiv sein angesichts eines so fürchterlichen Anschlags, bei dem neun Schüler und eine Lehrerin getötet worden sind? Das, was wir heute als „positiv“ berichten: Die Schüler und Lehrer konnten mit ihrem vorbildlichen Verhalten Menschenleben retten. Sie hatten wenige Tage vor der Attacke in einer Amokübung gelernt, was in so einem bis dahin hierzulande absolut undenkbar scheinenden Fall zu tun ist. Und so haben sie sich blitzartig in den Klassen verbarrikadiert und so dem Täter wohl Zeit geraubt. Sonst wären, das ist das gänzlich Unvorstellbare, wohl sogar noch mehr Opfer zu beklagen gewesen.