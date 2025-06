Karenzgeld muss retour: Tiroler kein Einzelfall

Zahlungsmoral der Kunden war verhängnisvoll

Zwei Monate war der Tiroler daheim. Was er offenbar nicht bedachte: Während er das Kind hütete, gingen wegen alter Rechnungen Zahlungen von Kunden auf sein Konto ein. Und das führte schließlich dazu, dass der Selbstständige – obwohl er nachweislich nicht gearbeitet hat – in der Karenzzeit zu viel verdient hat. „Ich hätte meinen Kunden verbieten müssen, ausgerechnet in dieser Zeit einzuzahlen“, lautet die bittere Erkenntnis des Mannes.