Schock für Unternehmer: Karenzgeld muss retour

Der Sohn geht mittlerweile in die Schule. Doch dessen Papa holt jetzt die Karenzzeit im Jahr 2018 ein. Herr F. (Name der Redaktion bekannt) ist Einzelunternehmer. Das nimmt viel Zeit in Anspruch. Doch für zwei Monate wollte sich der Tiroler vor sieben Jahren ganz seinem Sohn widmen und ging in Karenz.