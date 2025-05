Kritik an der langen Quarantäne für die Zoo-Tiere

Über die Rückkehr zur Normalität dürfen sich in Wels die Besucher des Tiergartens freuen. Lange Zeit waren im ältesten Zoo Oberösterreichs Kunekune-Schweine, Damwild, Ziegen und Schafe wegen der Maul- und Klauenseuche durch Zäune von den Besuchern getrennt. Viele der sonst frei laufenden Vögel mussten in Quarantäne verharren. Grund dafür war die Vogelgrippe. „Diese sucht mittlerweile jeden Winter Europa heim, doch so lange dauerten die Maßnahmen noch nie, dabei gab es seit Monaten keine Meldungen über die Vogelgrippe“, ärgert sich Tiergartenreferent Thomas Rammerstorfer (Grüne).