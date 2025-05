Merkels Politik der offenen Grenzen ist nun vorbei

Zur Erinnerung: Im September 2015 hatte Merkel entschieden, dass Asylsuchende, die in Ungarn festsaßen, aus humanitären Gründen nach Deutschland weiterreisen durften. In der Folge stieg die Zahl der Asylwerber – besonders aus Syrien – deutlich an. Eine Zurückweisung an der deutschen Grenze wurde damals im Innenministerium zwar diskutiert, aber nie umgesetzt.