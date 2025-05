Merz kritisiert USA für „absurdes“ Deutschlandbild

Merz bezog sich dabei auf die Unterstützung der US-Regierung für die AfD und die Kritik der USA an der Einstufung der AfD durch den Verfassungsschutz als rechtsextremistisch. „Ich werde am Donnerstag mit dem amerikanischen Präsidenten telefonieren“, so Merz. Er kenne Trump bisher nicht persönlich, werde aber „offen“ mit ihm reden.