Andrea Fiorella Mattioli ist neue Superintendentin

Die bisherige Pfarrerin in Zlan-Ferndorf wurde am Samstag, 26. April, von den Delegierten der Kärntner Superintendential-Versammlung in Villach im 2. Wahlgang mit der nötigen Zweidrittelmehrheit gewählt. 58 von 81 (bei 1 ungültigen) Stimmen entfielen auf Mattioli, 18 auf Pfarrer Peter Stockmann (Spittal an der Drau, und 4 Stimmen auf Pfarrerin Dagmar Wagner-Rauca (Unterhaus-Millstätter See), die sich ebenfalls der Wahl gestellt hatten.



Superintendent Manfred Sauer geht Ende des Jahres in den Ruhestand, deshalb war eine Wahl auch notwendig. Ihr Amt wird die neue Superintendentin am 1.12.2025 antreten. „Ich nehme die Wahl und danke allen ganz herzlich für das Vertrauen“, sagte Andrea Fiorella Mattioli. Auf die Frage, was sie für dieses Amt besonders qualifiziere, nannte Mattioli, die „Liebe zu Menschen und Neugier auf das, was sie bewegt und antreibt“, aber auch „Interesse an Kindern und Jugendlichen und dem, was sie zu sagen haben“ sowie, neben anderen Punkten, „einen Glauben, der geerdet ist und in persönlich schwierigen Zeiten getragen hat“.