Acht Kärntner Eishockey-Helden blicken aufs Finale

Thomas Cijan: Das wird eine ganz klare Sache für den regierenden Meister aus Salzburg! Auch wenn die Rotjacken mit der Rückkehr von Jan Mursak eine Klasse stärker sind, tippe ich auf einen 4:1-Sieg in der „Best of seven“-Serie. Die Bullen haben vier ausgeglichene Linien und die bessere Defensive. Für KAC spricht, dass sie mit Sebastian Dahm den besseren Goalie haben. Stützen wie Mathias From müssen endlich anfangen, Tore zu machen. Nur dann ist was möglich.