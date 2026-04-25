Frischer Wind für Familienbetrieb am See

Der „Seegasthof Katschnig“ besteht seit den 60er-Jahren und ist für seine gute Küche bekannt. Geöffnet ist immer von Ostern bis in den Oktober. Nur heuer startet Katschnig etwas später. Immerhin wurde der Winter für den umfassenden Umbau genutzt: „Der Gastraum und die komplette Terrasse wurden erneuert. Sogar den Parkplatz haben wir hergerichtet.“ Wer nun ins Restaurant kommt, kann den Blick auf den malerischen See genießen. Knapp 65 Gäste haben im Restaurant Platz, weitere 45 finden der überdachten Terrasse ihren Tisch. Auch bei der Renovierung war Regionalität wichtig – die meisten der Baubetriebe kommen aus der Region.