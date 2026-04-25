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Frischer Wind für Familienbetrieb am See

Kärnten
25.04.2026 14:00
Katschnig ist im elterlichen Betrieb aufgewachsen, nun ist er der Chef – und investiert gleich.
Katschnig ist im elterlichen Betrieb aufgewachsen, nun ist er der Chef – und investiert gleich.(Bild: Elisabeth Nachbar)
Porträt von Elisabeth Nachbar
Von Elisabeth Nachbar

Mit einer saftigen Investition bringt Rudi Katschnig den Seegasthof seiner Familie am Klopeiner See in die nächste Generation: Terrasse, Gastraum und Parkplatz sind neu. Eröffnet wird am 30. April.

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Bei uns kommt fast alles aus der Region! Besonders bei Wild und Fisch ist mir das wichtig“, betont Rudi Katschnig. Der gelernte Koch hat nach einigen Saisonen in anderen Bundesländern vor kurzem seinen Familienbetrieb am Klopeiner See übernommen.

Der „Seegasthof Katschnig“ besteht seit den 60er-Jahren und ist für seine gute Küche bekannt. Geöffnet ist immer von Ostern bis in den Oktober. Nur heuer startet Katschnig etwas später. Immerhin wurde der Winter für den umfassenden Umbau genutzt: „Der Gastraum und die komplette Terrasse wurden erneuert. Sogar den Parkplatz haben wir hergerichtet.“ Wer nun ins Restaurant kommt, kann den Blick auf den malerischen See genießen. Knapp 65 Gäste haben im Restaurant Platz, weitere 45 finden der überdachten Terrasse ihren Tisch. Auch bei der Renovierung war Regionalität wichtig – die meisten der Baubetriebe kommen aus der Region.

„Wir haben viele Feiern, Geburtstage und Hochzeiten“, ergänzt Katschnig. Wer dann gleich bleiben will, hat in einem der Zimmer Platz, die der junge Chef nach und nach auch modernisiert. Direkt vor der Tür liegt auch der Campingplatz der Familie.

Unterstützt wird der St. Kanzianer von seinen Mitarbeitern und von den Seniorchefs, seinen Eltern. Für die nächste Generation hat der 35-jährige Gastronom auch vorgesorgt. „Meine Frau hab’ ich quasi aus der Saison mitgebracht; sie kümmert sich um das Service und aktuell um den Mutterschutz“. Ein richtiger Familienbetrieb!

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