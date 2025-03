Heiß oder peinlich: Wie stehen Sie zu Dirty Talk?

Wie ist das bei Ihnen: Törnt Sie das harte Liebesgeflüster an bzw. törnen Sie andere mit heftigen Ansagen an? Was geht sprechtechnisch im Bett und was gar nicht? Oder führt bei Ihnen „Ich will dich – jetzt!“, „Mach’s mir härter!“ und Co. zu Lachanfällen sondergleichen? Wir wollen alles wissen! Sollten Sie Ihre Gedanken lieber anonym mit uns teilen wollen, können Sie Ihre Geschichte auch per E-Mail einsenden.