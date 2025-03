Keringer mit Top-Platzierungen im In- und Ausland

„Wir freuen uns, dass unsere Weine bei unterschiedlichen Jurys gleichermaßen hochgeschätzt sind“, so Marietta und Robert Keringer. Bereits im Herbst 2024 wurden die Weine, im Besonderen der Massiv® Rot mit dem 1. Platz und Trophysieg bei der AWC Vienna in der Kategorie „Cuvée Rot“und mit Gold auch bei der Asia Wine Trophy in Daejon, Südkorea prämiert.