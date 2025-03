Sautanz mit Familie und Freunden als Fixpunkt

Köstlichkeiten für den Heurigen der Familie

Gestern standen Wildwürstel, Blunze und Leberwurst auf dem Programm. Aber wie kommts, dass ein Winzerbetrieb so eine ausgestattete Küche hat?„Daran ist Corona schuld“, schmunzelt Hans. Er und vier andere Jäger hatten vor der Pandemie ihr erlegtes Wild an die Gastronomie verkauft. Nur dann kam Corona und die Gastro war zu. Also investierte man in eine Nirosta-Küche und fing an, das Golser Wild auch für Private anzubieten.