Skurril: Das Volksbegehren gegen die Volksbegehren

Reformbedarf angesichts explosionsartiger Vermehrung

Zusätzlich werden den Gemeinden die bei der Durchführung des Bundesgesetzes erwachsenden Kosten vom Bund ersetzt. Insofern hat der Bund bei jedem Eintragungszeitraum eine Pauschalentschädigung in der Höhe von 40 Cent pro Stimmberechtigten an die Gemeinden zu leisten. Dies ergibt jedes Mal über 2,5 Millionen Euro an Steuergeld, und das bis zu dreimal pro Jahr. „Man kann an der Anmeldungsflut für neue Volksbegehren leicht erkennen, dass immer mehr Privatpersonen diese Geschäftsidee für sich entdecken. Derzeit befinden sich 32 Volksbegehren in der Unterstützungsphase – diese wurden nur in den Jahren 2024 oder 2025 beim BMI angemeldet“, so Plöchl.