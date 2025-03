Wirtschaftsbund verteidigte die „Absolute“ in OÖ

Wie wirkt sich die politische Großwetterlage in Österreich auf die Wirtschaftskammerwahl in Oberösterreich aus? Diese Frage hatte viele vor der Abstimmung beschäftigt. Am Freitagnachmittag wurde dann das Ergebnis in der Zentrale der Wirtschaftskammer Oberösterreich in Linz veröffentlicht. Wie die Resultate aussehen?